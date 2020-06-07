“يونيفرسال أورلاندو” يعود إلى الحياة بـ”تدابير احترازية”

متابعة بتجـــــــــرد: فتح منتجع “يونيفيرسال أورلاندو” أبوابه من جديد أمام الزوار، ليصبح أول المتنزهات الرئيسية في فلوريدا التي تعود إلى الحياة منذ إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19 قبل 3 أشهر تقريبا.

وأغلق “يونيفيرسال أورلاندو” والمتنزهات الترفيهية الأخرى في هذه المدينة الواقعة وسط فلوريدا في 15 مارس/ آذار لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتخذت إدارة المتنزه تدابير للحفاظ على السلامة العامة منها قياس حرارة الزوار عند المدخل ووضع الكمامات وإشارات على الأرض للمساعدة في فرض التباعد الاجتماعي، إضافة إلى ملصقات تشكر الجمهور على مساعدته “خلال هذا الوقت غير المسبوق”.

لكن المتنزه لن يستقبل إلا 35% من قدرته الاستيعابية، وأطلق نظاما من الخطوط الافتراضية يمكن حجز المساحة فيها مسبقا لتجنب تشكل الطوابير والحشود.

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والاثنين، افتتح متنزه “ليجولاند فلوريدا بارك” في مدينة وينتر هايفن ومن المقرر افتتاح “سي وورلد” في أورلاندو في 10 يونيو/ حزيران، كما سيتم افتتاح “والت ديزني وورلد” أكبر متنزهات أورلاندو في 11 يوليو/ تموز.

وتعتبر أورلاندو موطنا لمعظم المتنزهات الترفيهية في الولاية وترحب كل عام بملايين السياح من أنحاء العالم.