“ثورة حق”.. النجمة مايا دياب تعلق على مظاهرات لبنان

متابعة بتجــــــــرد: علقت النجمة اللبنانية مايا دياب على المظاهرات التي يشهدها بلدها لبنان حاليًا.

ونشرت مايا دياب صورة لامرأة تحمل علم لبنان، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “ثورة حق، الجوع ، الفقر”.

وغردت مايا، عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، قائلة:” كيف فيك تسيّس الجوع،كيف فيك تقنع الفقر انّو يروق،عم بيحطونا امام خيارين:امّا الجوع والفقر والموت منه “أو” الحرب الأهلية ..وكأننا فريقين..ونحنا لأوّل مرة فريق واحد..فريق واحد ضد فرقة “حسب الله”.

Advertisements

وشهدت شوارع لبنان، في الساعات الماضية، مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن من جهة، وبين المحتجين وعدد من الشبان الموالين للسلطة من جهة أخرى، لكن عاد الهدوء للمنطقة الممتدة بين ساحة الشهداء وجسر الرينج، بعد تمكن عناصر فوج المغاوير في الجيش ومكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي من إبعاد المتظاهرين إلى منطقة الصيفي من جهة، والشبان الذين تجمعوا تحت جسر الرينج إلى الأحياء الداخلية لمنطقة خندق الغميق من جهة أخرى.