متابعة بتجــــــــرد: علقت النجمة اللبنانية مايا دياب على المظاهرات التي يشهدها بلدها لبنان حاليًا.
ونشرت مايا دياب صورة لامرأة تحمل علم لبنان، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “ثورة حق، الجوع ، الفقر”.
وغردت مايا، عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، قائلة:” كيف فيك تسيّس الجوع،كيف فيك تقنع الفقر انّو يروق،عم بيحطونا امام خيارين:امّا الجوع والفقر والموت منه “أو” الحرب الأهلية ..وكأننا فريقين..ونحنا لأوّل مرة فريق واحد..فريق واحد ضد فرقة “حسب الله”.
وشهدت شوارع لبنان، في الساعات الماضية، مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن من جهة، وبين المحتجين وعدد من الشبان الموالين للسلطة من جهة أخرى، لكن عاد الهدوء للمنطقة الممتدة بين ساحة الشهداء وجسر الرينج، بعد تمكن عناصر فوج المغاوير في الجيش ومكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي من إبعاد المتظاهرين إلى منطقة الصيفي من جهة، والشبان الذين تجمعوا تحت جسر الرينج إلى الأحياء الداخلية لمنطقة خندق الغميق من جهة أخرى.
وخلال الاشتباكات كان هناك كر وفر بين المحتجين الذين يحتجون على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وبين عدد من الشبان الداعمين للسلطة، بينما وقفت القوى الأمنية في الوسط منعًا لأي احتكاك، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه المحتجون جولة جديدة من المظاهرات الغاضبة بهدف الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عمليّة في مجال مكافحة الفساد ووقف الانهيار الاقتصادي.
يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية “يابا يابا”، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.
كانت هذه تفاصيل خبر “ثورة حق”.. النجمة مايا دياب تعلق على مظاهرات لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.