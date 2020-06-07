بانكسي يدعم “حياة السود مهمة” بلوحة على إنستغرام

متابعة بتجــــــــرد: أظهر فنان رسوم الغرافيتي البريطاني، الذي يشتهر باسم بانكسي، دعمه لحركة “حياة السود مهمة” من خلال لوحة نشرها على حسابه على “إنستغرام” أمس السبت.

وقال الفنان إن النظام به خلل بالنسبة للأشخاص من ذوي البشرة السمراء، وأن مسؤولية البيض تتعلق بإصلاح ذلك النظام.

وأضاف: “إنها مشكلة للبيض”.

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ولقي المنشور إعجاباً من جانب 1.3 مليون شخص اليوم السبت.

ووقعت احتجاجات مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء العالم رداً على مقتل جورج فلويد، وهو رجل أمريكي من أصول أفريقية، على أيدي الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية في الـ25 من مايو الماضي.