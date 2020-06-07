13 فنانا يقودون ملحمة وطنية "سلام من السعودية" (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي تركي آل الشيخ، الوسط الفني بالإعلان عن ملحمة وطنية يقودها 13 فنانا سعوديا، في تعاون فني ضخم بين "الهيئة العامة للترفيه" وشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، حيث تم إطلاق أغنية "سلام من السعودية".

وجاء هذا العمل من كلمات الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وإشراف الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات سالم الهندي، حيث تغنّوا بجميع مناطق المملكة من خلال الأبيات التي اختصرت أبرز ما تتميز به كل منطقة.

واستعرض الشاعر أبو راس في هذا العمل الوطني والذي استوحي فكرته من تنوع وتعدد مناطق المملكة ويحكي روائعها، واستعرض الصور النمطية التي تتميز بها السعودية باختلاف مناطقها وجغرافيتها، وعادات وتقاليد أهلها، والتي تختلف من منطقة لأخرى.

وعبر الشاعر أبو راس عن اعتزازه بالمشاركة في هذا العمل مع نخبة من نجوم الغناء في المملكة العربية السعودية، كما أكد سعادته بالتعاون مع الملحن أحمد الهرمي.

وقام بتأدية هذا العمل الوطني الفنانين (حسب الظهور) كل من: محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، أصيل أبو بكر، رابح صقر، راشد الفارس، عبد المجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، وماجد المهندس.

Advertisements

فيما جسد تصوير وإنتاج العمل مفاهيم الالتزام بالتعليمات الصحية المتعلقة بالتعامل الأمثل مع الجائحة العالمية فايروس كورونا المستجد من خلال المشاركة عن بعد.

وبهذه المناسبة، أكد الفنان محمد عبده سعادته بالمشاركة في هذا العمل وقال مختصراً عنوان العمل: "تحية من أرض السلام.. أرض الإسلام مكة المكرمة.. الإسلام هو تحية لجميع العالم، فإليكم تحية الإسلام.. تحية سلام من السعودية ".

يشار إلى أن تركي آل الشيخ قد أطلق عملاً غنائيًا في وقت سابق بعنوان "علم قطر" شارك فيه أبرز نجوم السعودية، وتصدر الترند لفترة طويلة ووصلت مشاهداته أكثر من مليون ونصف.