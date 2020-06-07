شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ابراهيم يكشف تفاصيل تعاونه مع فضل شاكر فى أغنية "غيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الموزع أحمد ابراهيم عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عقب طرح أغنية "غيب" للنجم فضل شاكر والتى حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة حتى الآن تخطت 3 مليون مشاهدة .

أحمد ابراهيم قال فى تصريحات خاصة إن ردود أفعال الاغنية فاقت توقعاته ولاقى من خلالها إعجاب الكثير الذى ينتظر أغانى فضل شاكر بفارغ الصبر، مضيفا أن فضل شاكر صوت مميز يختلف عن غيره من المطربين ويتميز بأدائه العالى فى كل أغنية يقدمها .

أغنية "غيب" من كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم بالإضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور.

وتقول كلمات الأغنية "غيب" التى جاءت باللهجة المصرية: غيب عن عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني، وعايزني آنسى، إزاي يا عمري يا حتة مني، معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني يااااه ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".

من ناحية أخرى يتعاون الموزع أحمد ابراهيم مع المطربة اللبنانية إليسا فى عدد من الأغانى التى يتضمنها ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويتولى تلحينهم وليد سعد ومحمد رحيم، وكتب الكلمات الشعراء نادر عبدالله وأمير طعيمة، وسبق وتعاون أحمد ابراهيم مع إليسا فى عدد من الأغانى من ضمنها "عكس اللى شايفينها" .

Advertisements

ويتعاون أيضا الموزع أحمد إبراهيم مع المطربة نانسى عجرم فى أغنية من ألبومها الجديد، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد، حيث تم الإنتهاء من تسجيلها فى بيروت، ويتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة، استعدادا لطرحها وتقدمها نانسى بشكل جديد ومختلف عليها تماما، وتحمل العديد من المفاجآت.

ولم يكن هذا العمل الأول الذى يجمع بينهما، فقد حققا نجاحا من خلال عدد من الأغانى السابقة، منها: "الحب زى الوتر" و"راهنت عليك" و"مقسومة نصين" و"عم بتغير" و"خططت بالصدفة" و"حكايات الدنى" و"مين الما عندو".





الموزع أحمد إبراهيم يعد واحدا من أبرز الموزعين الشباب فى مصر والوطن العربى، وله العديد من النجاحات الفنية العام الماضى، مثل مشاركته بـ8 أغنيات فى ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر و6 أغنيات فى ألبوم "حالة خاصة جدا" للنجمة أنغام، ووزع أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، ومحمد حماقى أغنية 500500، و"عارف" لمصطفى قمر، وغيرها من الأعمال التى حققت جميعها نجاحا كبيرا وأغنية "غيب" للمطرب فضل شاكر.

كما وزع من قبل لعدد كبير من المطربين، منهم شيرين عبد الوهاب "مشاعر" و"حبه جنة" و"على بالى" و"أنت آخر واحد" و"ما تحاسبنيش" و"خليتنى أخاف" و"كلى ملكك" و"متاخدة من الأيام" و"المراية"، كما تعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"أنا وحيدة"، و"إنسانة بريئة"، وتعاون مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح" و"قادرين نعملها"، ومع نانسى عجرم "راهنت عليك" و"مقسومة نصين" و"الحب زي الوتر"، ومع كارول سماحة "فى الوقت الغلط" و"صحابى"، وغيرها من الأعمال الناجحة.