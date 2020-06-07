شكرا لقرائتكم خبر عن "بهية".. أحدث أغانى وائل جسار وطرحها بعد أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب اللبناني وائل جسار مع الموزع وسام عبد المنعم في أغنيه جديدة تحمل اسم "بهية"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، ومن المقرر أن يتم طرحها الأسبوع الحالي علي يوتيوب والقنوات الفضائية.

وطرح النجم اللبنانى وائل جسار مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل سم "ماتغيبش ثوانى" من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن إخراج فادى حداد، وتم تصويره في لبنان وسط إجراءات وقائية عالية فرضها فيروس كورونا.

وينقل وائل في هذا الفيديو كليب قصة حقيقية، عن امرأة تعيش حالة حب جميلة مع زوجها، تكتشف أنها مصابة بمرض عضال وتقرر أن تخبئ الأمر عنه، فتبدء رحلة العلاج وحدها، ليشعر زوجها بابتعادها عنه مما يثير الشك لديه، ليكتشف مرضها بالصدفة ويقدم لها كل الدعم المعنوي اللازم فتتخطى ألمها وتتماثل للشفاء.

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قدم وائل جسار مؤخرًا أغنية "غربة حب" تتر مسلسل "ختم النمر" الذى عرض خلال الفترة الماضية على شاشة ON من كلمات منة عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم، كما قدم أيضا أغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى عرض على شاشة ON من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.