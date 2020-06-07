شريف رمزي ينشر صورًا في مرحلة الطفولة.. وهكذا وصفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان شريف رمزي جمهوره مجموعة من الصور، في مرحلة الطفولة، عبر حسابه الرسي بموقع "إنستجرام". وعلق رمزي على الصور: "شفتوا الطفولة المشردة دي". آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "وأكلينها والعة"، والذي شارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.

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