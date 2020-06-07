ناهد السباعي تشارك بـ"هذه ليلتي" في مهرجان جينيف الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة ناهد السباعي عن سعادتها بمشاركة فيلمها "هذه ليلتي" في مهرجان جينيف السينمائي الدولي.

ونشرت السباعي صورة لبوستر الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سعيده باختيار هذه ليلتي للمشاركة في مهرجان جينيف".

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ويقام مهرجان چنيف السينمائى الدولى فى الفترة بين 6 نوفمبر إلى 15 من ‏نفس الشهر، ويعرض المهرجان برنامجًا يضم أفلامًا ومسلسلات تليفزيونية ‏وفنونًا رقمية لمدة عشرة أيام.

يُذكر أن الفيلم حصل على جائزة الدعم المالي من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الاتحاد الأوروبي– اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون، لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.

ويشارك في بطولة الفيلم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبدالوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.

