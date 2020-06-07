بعد تصدره تريند "نتفليكس".. مخرج مسلسل عايزة أتجوز يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل المخرج رامي إمام بتصدر مسلسله "عايزة أتجوز"، بطولة الفنانة هند صبري تريند منصة "نتفليكس"، بعد أن بدأ عرضه مؤخرًا.

ونشر إمام مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقال: "من عشر سنين عملت مسلسل عايزة أتجوز، لم أكن أحلم أبدا أنه النهاردة يكون موجود على نتفليكس، وتريند كمان، لحظة تاريخية بالنسبة لي يا جماعة".

وعلق رامي على الفيديو: "فرحان جدا، عايزة أتجوز على نتفليكس".

مسلسل"عايزة أتجوز" إنتاج 2010، بطولة هند صبري، سوسن بدر، رجاء حسين، طارق الأبياري، ومن تأليف غادة عبدالعال، وإخراج رامي إمام.