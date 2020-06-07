محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفل المخرج رامي إمام بتصدر مسلسله "عايزة أتجوز"، بطولة الفنانة هند صبري تريند منصة "نتفليكس"، بعد أن بدأ عرضه مؤخرًا.
ونشر إمام مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقال: "من عشر سنين عملت مسلسل عايزة أتجوز، لم أكن أحلم أبدا أنه النهاردة يكون موجود على نتفليكس، وتريند كمان، لحظة تاريخية بالنسبة لي يا جماعة".
وعلق رامي على الفيديو: "فرحان جدا، عايزة أتجوز على نتفليكس".
مسلسل"عايزة أتجوز" إنتاج 2010، بطولة هند صبري، سوسن بدر، رجاء حسين، طارق الأبياري، ومن تأليف غادة عبدالعال، وإخراج رامي إمام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصدره تريند "نتفليكس".. مخرج مسلسل عايزة أتجوز يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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