محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المطرب رامي جمال صورة تجمعه بشقيقيه محمد وأحمد من حفل زفاف الأخير، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق رامي على الصورة : "من اليمين أخويا الكبير محمد جمال وفِي النص أخويا الصغير أحمد جمال السؤال اللي مجنني أنا ليه اسمي مَش محمود الصوره من ٣ سنين في فرح أحمد عاوزين نقوله مبروك علشان كنت ناسي ". وكان الفنان رامي جمال قد كشف عن تجهيزه لألبومه الغنائي القادم، والذي يستعد للبدء فيه أثناء فترة الحجر المنزلي، كما أعلن عن تجهيزة لألبوم غنائي لزوجته المطربة ناريمان.

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كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال ينشر صورة مع شقيقيه ويعلق: "أنا ليه اسمي مش محمود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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