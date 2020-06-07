كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبير صبري: أتمنى تقديم دور البطولة المطلقة ولكن..! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة عبير صبري، إنها تمنى تقديم البطولة المطلقة ولكن هي ليست بالأمر السهل فلها حسابات كثيرة جدا

وأكدت خلال تصريحات صحفيى: "ليس لدي منتج أو شركة إنتاج تدعمني كبطلة أولى، ولكن عموما أنا سعيدة بما أنا فيه وأرى أن البطولة الجماعية في الوقت الحالي هي الأنجح".