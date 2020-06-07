الخليج 365الأحد 2020/6/7 05:29 ص بتوقيت أبوظبي
سجلت الصين، الأحد، 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 3 حالات عن اليوم السابق.
وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، على موقعها الإلكتروني، إن "6 من الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في ساعة متأخرة من مساء السبت لمسافرين قادمين من الخارج".
وتم رصد حالة واحدة منقولة محليا في إقليم هاينان الجنوبي.
وأكدت اللجنة أيضا 5 حالات إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة بحالتين في اليوم السابق.
وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 83036 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.
وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 397,179 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.