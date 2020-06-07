الصين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المزيد

سجلت الصين، الأحد، 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 3 حالات عن اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، على موقعها الإلكتروني، إن "6 من الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في ساعة متأخرة من مساء السبت لمسافرين قادمين من الخارج".

وتم رصد حالة واحدة منقولة محليا في إقليم هاينان الجنوبي.

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وأكدت اللجنة أيضا 5 حالات إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة بحالتين في اليوم السابق.

وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 83036 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 397,179 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية.