شكرا لقرائتكم خبر عن ذو طابع رومانسى.. اللبنانى سعد رمضان يكشف تفاصيل أغانيه الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب اللبناني سعد رمضان، إنه يستعد لتسجيل أغنيتين رونانسيتين لطرحهما كل منهما على يوتيوب خلال الفترة المقبلة، متمنيًا أن تنال الأغاني إعجاب الجمهور، مشيرًا إلي أنه يسعى أن تكون الأغانى الجديدة كلماتها حاملة لأفكار جديدة.

وأضاف رمضان لـ"الخليج 365، أنه وضع خطة لطرح الأغنيتين، حيث سيتطرح أغنية جديدة كل شهر عبر السوشيال ميديا، والأغنيتين من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع الموسيقي إلي نستا.

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من ناحية أخرى شارك سعد خلال الفترة الماضية بحفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 وسط حضور جماهيري كبير، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن آخر أعمال سعد كان كليب "أنت وأنا"، الذي طرحه عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات علي المولى، ألحان جاد قطريب، توزيع: جيمي حداد، والكليب من إخراج هادي عواضة، ومن كلمات الأغنية: أنت وأنا.. كتير انأذينا من الماضي.. وبعدو الفراغ.. يلي فينا محلو فاضي.. حبيني وحاجي تخافي.. حطي حلمك عكتافي.. خلي الجروح تفرجينا.. عرض كتافا.