كريم قاسم يصاب بفيروس كورونا.. ويؤكد: أتعافى تدريجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب الفنان الشاب كريم قاسم بفيروس كورنا المستجد، وكشف قاسم لـ"الخليج 365" إنه يتعافى تدريجيا من أعراض المرض، مؤكدا أنه لم يغادر القاهرة منذ شهر.
كانت أخبار قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى بإصابة كريم قاسم بفيروس كورونا خلال تواجده فى إحدى الحفلات خارج القاهرة وهو ما نفاه الفنان الشاب .
كانت آخر أعمال كريم قاسم خلال موسم دراما رمضان الماضي مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة ونسرين أمين وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.
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