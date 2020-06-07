شكرا لقرائتكم خبر عن ألبومات نجوم الخليج تحت تهديد كورونا ..رابح صقر و عبد المجيد عبدالله أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش نجوم الخليج حالة من الارتباك والقلق حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى تسببت فى تأجيل طرح ألبوماتهم الغنائية الجديدة للجمهور، وذلك رغم انتهاء البعض من تسجيل الألبومات والبعض الآخر يستكمل التسجيل، وفى خلال التقرير التالى نستعرض لكم أشهر ألبومات نجوم الخليج التى تأجل طرحها.

رابح صقر

أعلن المطرب السعودى رابح صقر عن تأجيل ألبومه بسبب الظروف الحالية وما يواجهه العالم من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك من خلال حسابه على "تويتر"، وكتب "صقر": "جمهورى الحبيب أولا أحبكم وثانيا الألبوم جاهز وراح نختار الوقت المناسب لطرحه الظروف الحاليّه صعب طرح أى عمل.. خليك فى البيت".



رابح صقر

عبد المجيد عبد الله

كما أعلن المطرب والملحن السعودى عبد المجيد عبد الله، عن قرب انتهاء ألبومه الجديد، الذى تعطل نحو شهرين بسبب الإغلاق الذى شمل البلاد لتفشى وباء فيروس كورونا فى العالم، وكتب عبد الله، عبر حسابه على تويتر: "الألبوم قرب وأتمنى يخلّص فى وقته المحدد.. تعطلنا شهرين، والحمد لله كم يوم وترجع الحياة".



عبد المجيد عبد الله

وكشف عبد المجيد فى الفتره الماضية، عبر مقطع فيديو شارك به جمهوره، جزءًا من التحضيرات لألبومه، من خلال الأستديو الذى وضعه فى منزله، ويشرف الملحن ياسر بو على على ألبوم عبد المجيد، إذ نال نصيب الأسد من ألبوم عبد المجيد، من خلال الألحان المختارة.

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أصالة

تستعد المطربه أصالة لطرح ألبوم خليجى، لينضم إلى أعمالها الخليجية، ومن المقرر أن يتم طرحه بعد أزمه فيروس كورونا، وتتعاون أصالة مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، والملحن سهم، وكان آخر ألبومات أصاله الخليجية بعنوان "سواها قلبى" الذى طرحته فى 2007، لتكرِّر التجربة فى ألبوم "قانون كيفك"، وألبوم "أعلّق الدنيا".



أصالة

عبادى الجوهر

انتهى المطرب عبادى الجوهر من تسجيل مينى ألبوم جديد، والذى يتضمن من أربع إلى خمس أغانى، وذلك بعد طرح آخر ألبوماته الذى حمل اسم "خلاص ارجع" فى 2017.



عبادى الجوهر

راشد الماجد

يستعد المطرب راشد الماجد لاستكمال تسجيل ألبومه الجديد، الذى انتهى من أكثر من أغنية، ومن المنتظر أن يطرح خلال العام الحالى، وكانت آخر ألبوماته "مصيبة"، الذى طرحه فى 2013، إلا أن الماجد استطاع تعويض جمهوره من خلال الأغانى السينجل، إذ يطرح بشكل مستمر الأعمال الغنائية المنفردة، التى كان آخرها أغنيه بعنوان "شيسوى"، من كلمات خالد العوض، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع سيروس.