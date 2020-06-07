شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجراءه عملية فى ساقه .. رامز أمير يطمأن جمهوره علي حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان رامز أمير على طمأنة جمهوره ومحبيه علي حالته حالياً، وذلك بعدما خضع لعملية جراحية ثانية في ساقه، مؤخراً بعد إصابته خلال ممارسته رياضة الـ"parkour".

رامز نشر مقطع فيديو لطفل يمارس الرياضة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه بكتابة : " تخيلوا لو كل الناس بيحبوا بعض كده .. تخيلوا لو كل الناس بيقفوا جنب بعض بدل مايحاربوا بعض، .. عاوز أشركم من قلبى على تشجيعكم ودعواتكم، اطمنوا أنا دلوقتى أحسن كتير الحمد لله، ربنا يخليكوا ليا يا أطيب جمهور".

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على جانب آخر تعد آخر أعمال الفنان رامز أمير تجسيده لشخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، والذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي، بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.