يسرا تنشر صورة من زيارة سابقة لروما وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة يسرا جمهورها بصورة لها خلال زيارتها لمدينة "روما" الإيطالية، العام الماضي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت يسرا على الصورة: "في نفس الميعاد العام الماضي، في روما، لا أستطيع الانتظار لأعود مرة أخرى، إرسال حبي للشعب الإيطالي، سنتغلب جميعا على هذا، أتمنى لكم جميعا البقاء بأمان".

وعرض للفنانة يسرا في السباق الرمضاني 2020، مسلسل "خيانة عهد"، شارك في بطولته بيومي فؤاد، حلا شيحة، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان، تيام مصطفى قمر، رمزي العدل، هنادي مهنى، إخراج سامح عبدالعزيز.