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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
كشف برنامج "et بالعربي" عن حصول الفنان محمد الشرنوبي، على حكم ببطلان وقفه عن الغناء، الذي كان واقعا قبل التصالح.
وقال المحامي حسام لطفي للبرنامج إن قرار المحكمة الذي صدر اليوم لصالح محمد الشرنوبي ببطلان قرار وقفه عن الغناء، الذي استمر 6 شهور.
وأضاف: "القرار تبين أنه باطل، خلال الفترة السابقة على التصالح، ومن حق الشرنوبي أن يطالب بالتعويض عن هذه الفترة".
وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرارا منذ فترة بمنع الشرنوبي من الغناء وإقامة الحفلات، بسبب الخلاف بينه وبين المنتجة سارة الطباخ، قبل أن يحدث تصالحا بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر محامي الشرنوبي: "حصلنا على قرار ببطلان إيقافه قبل التصالح ويحق له التعويض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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