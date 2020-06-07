كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 03:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من دعاء فاروق بعد منع ظهورها إعلاميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت الإعلامية دعاء فاروق، على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاص بمنع ظهورها إعلامياً، قائلة: "القرار ليس له أي علاقة بمحتوي برنامجي إنما بسبب استيفاء بعض الأوراق".

وأضافت في تصريحات إعلامية: "الموضوع له علاقة باستيفاء بعض الأوراق في نقابة الإعلاميين وتصاريح مزاولة المهنة.. وإن شاء الله نخلصها في خلال أيام".