وسام حنا يحضر عنزته للاستديو ويعلق: "ن" و "س" نجمتان الأكثر شعورا بالغيرة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علق الممثل اللبناني وسام حنا على العشاء الذي أقامته الممثلة ماغي بو غصن على شرف عدد من الممثلات في بداية العام الماضي وهن نادين نجيم وسيرين عبد النور، وكارين رزق الله، وستيفاني صليبا وجيسي عبدو، وورد الخال وندى أبو فرحات، ونادين الراسي وداليدا خليل، مشيرًا إلى أنها بدت أمام الرأي العام بأنها كسرت حاجز الغيرة لكن الممثلات لا زلن يتحدثن عن بعضهن البعض.

وأضاف حنا خلال برنامج "في ميل" الذي تقدمه الإعلامية كارلا حداد، مساء السبت، أن الممثلين الرجال يشعرون بالغيرة أكثر من الممثلات، لكن الأخيرات يتحدثن في العلن بينما هم يعبرون عن ذلك من تحت الطاولة وفق وصفه.

وأحضر وسام حنا عنزته إلى الأستديو، وأجاب على العديد من الأسئلة كان من بينها من هي الممثلة التي تشعر بالغيرة من زميلاتها، ليرد الفنان أن جميعهن يغرن من بعضهن خاصة نجمتان من الصف الأول عربيا مكتفيا بأول حرفين من اسميهما "ن" و "س"، ليؤكد المتابعون أنه قصد نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور.

وأكمل: "عبالي أمثّل مع المنتج الذي يدفع أكثر من دون التوقف عند هوية البطلة مستطردا بالقول :"مين أخد أمي منقلو عمي".

كما لفت إلى انه أحب كثيرا الممثلة ماغي بو غصن في مسلسل "يا ريت"، وحول إعادة مشاركته في تصوير فيديو كليب جديد مع الممثلة سيرين عبد النور بعد مشاركته سابقا في "ليلة من الليالي"، أكد بأنه لا يفكر في العودة إلى هذا العمل ممازحا "ولكن إذا كانت بدها تدفع بالدولار فلما لا".

وخلال الحلقة خيّرته كارلا حداد فيما لو إذا كان محاميا وعليه أن يدافع عن إحدى الممثلتين نادين الراسي أو نادين نسيب نجيم، فاختار حنا الثانية لأن العمل معها على حد قوله لا يحتوي على الكثير من "وجع الرأس" لان مشاكلها قليلة.

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وأشار إلى أنه يحب كثيرا الممثلة ستيفاني صليبا ويضع لها علامة 7 من 10 على أدائها، متسائلا " شو كان بدها الممثلة باميلا الكيك بهيدي الشغلة لتهاجم الممثلة دانييلا رحمة وغيرها؟" .

وعن سؤال أي من الشركتين "ايغل فيلمز والصباح اخوان" تدفع الأجر الأعلى؟ اكتفى بالقول:"بس يوصلوا للممثل اللبناني بيكسروا إيدهم ويشحدوا عليها"، مؤكدا أنه تقاضى مبلغا كبيرا عن دوره في مسلسل "سر" لكنه أخذ المال بالليرة اللبنانية على الرغم من أن العقد كان بالدولار، ما أدى إلى خسارة نسبة من المتفق عليه.

كما أوضح وسام حنا أنه كان يقصد 4 فنانين في التغريدة التي كتبها وانتقد تدخل بعضا منهم في شؤون معيشية واقتصادية لشعوب أخرى، ومن بينهم النجمين وائل جسار وراغب علامة الذي كان يدعوا اللبنانيين دوما للنزول إلى الشارع".

وفي ما يتعلق باستخدام النجوم لخدمة التيك توك، قال وسام حنا:"ما بنصحهم يسدوه حتى نضل نضحك عليهم وعلى هبلهم، لازم يكفوا المسيرة. ولفت إلى أنه جرب هذه الخدمة مرة واحدة من خلال نشر فيديو ممازحا "واستهبلت فيه" ولكن لن أعيد الكرّة أبدا.