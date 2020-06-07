شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. نسرين طافش فى نزهة مع أصدقاءها على البحر بالكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تحرص الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها لحظاتها وكيفية معيشتها في ظل فيروس كورونا، سواء من خلال نصائحها لمتابعيها حول الكيفية التي يقضوا بها وقتهم أو من خلال فيديوهات لايف تقوم بنشرها، إلا أن نسرين طافش نشرت مؤخراً عدة صور لها مع اصدقاءها ظهروا فيها معاً أثناء استمتاعهم على الشاطئ خلال نزهة لم ينسوا فيها ارتداء الكمامة مثلما ظهر خلال الصور التي نشرتها نسرين عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.





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نسرين طافش



نسرين طافش

على جانب آخر تستعد نسرين طافش من أجل المشاركة فى مسلسل "الوجه الآخر" مع النجم ماجد المصري، وهو من قصة وبطولة ماجد المصرى وسيناريو وحوار فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سنيرجى، ويشارك في بطولة العمل الى جانب ماجد المصرى ونسرين طافش كلا من ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى، ويسجل العمل التجربة الثالثة لنسرين طافش فى الدراما المصرية.

وقدمت نسرين طافش مسلسل "ختم النمر" من نوعية الـ 45 حلقة والذى تم عرضه على قناة ON شاركت فى بطولته إلى جانب أحمد صلاح حسنى، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج.