شكرا لقرائتكم خبر عن وسايب روحى رايحة معاك.. رامى جمال يغنى مع تامر حسنى داخل استديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المطرب رامي جمال بصحبة النجم تامر حسني أثناء فيديو من داخل أحد الاستديوهات، وذلك خلال غناءهما معاً أغنية "وسايب روحي رايحة معاك"، وذلك من خلال خاصية الستوري عبر حساب رامي جمال على موقع انستجرام.



رامى جمال وتامر

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وكان المطرب رامي جمال قرر مفاجأة زوجته ناريمان فى وقت سابق من خلال العمل علي ألبوم غنائي لها، حيث كشف عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أنها بصدد استغلال فترة الحظر بالعمل على تحضير أغاني ألبومه الجديد، كما كشف أنه بالتزامن مع ذلك سيقوم بعمل مفاجأة لزوجته ناريمان ستكتشفها من خلال قراءة تلك الكلمات عبر تويتر.

وكتب رامى جمال: "بما إنى كده كده محظور قررت ابدأ في اختيار أغاني جديده لألبومي القادم، بِما إني باخد سنه أو أكتر في التحضير ثانيا بقي وده المهم قررت اعمل البوم لناريمان في انواع مختلفه من الاغاني بجد .الجميل انها متعرفش اني قررت اعمل كده والاجمل انها هتعرف من هنا ???????? ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا".

وفور نشر رامي جمال تلك التغريدة، قابلتها ناريمان زوجته بفرحة شديدة مثلما ظهر عبر بوست قامت بنشره علي حسابها الرسمي علي موقع انستجرام كتبت خلاله : "أحلي عدية دي ولا ايه، ايه المفاجأة الفظيعة دي"، وذلك في إشارة إلي إعلان زوجها رامي جمال عن الاستعداد لعمل ألبوم غنائي لها مثلما كتب خلال تغريدة نشرها علي تويتر.