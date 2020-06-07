شكرا لقرائتكم خبر عن كلكم أنصاف رجال.. إليسا إلى سياسيي لبنان: زرعتم الفتنة وعملتوا شرخ كبير بينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية إليسا هجوما حادا إلى السياسيين اللبنانيين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أنهم السبب في زرع الفتنة بين اللبنانيين.

وقالت إليسا عبر تويتر :"لك روحوا قسموا بقا و خلصونا، ما بقا تحكونا بالعيش المشترك لانكن عملتوا شرخ كبير و زرعتو الفتنة بين كل اللبنانيين و هيدا جرح ما بيتداوا للاسف ،كلكم انصاف رجال من كبيركم لزغيركن ".

وفي وقت سابق، أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن قلقها الشديد من تدهور الأوضاع في لبنان خاصة الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الجميع مرعبون من حدوث مجاعة في البلاد.

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وغردت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم السبت :"كلن جوعانين. كلن بيقبضو نص معاش باللبناني. كلن ما معن يعلمو ويطعمو ولادن. كلن خايفين شو بدو يصير بكرا. كلن مرعوبين من المجاعة. طيب لمصلحة مين اللي عم يصير بهالحالة؟ هالبربرية بتصلح الوضع أو بترد الدولار ١٥٠٠؟".

وشهدت شوارع لبنان، اليوم، مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن من جهة، وبين المحتجين وأنصار ميليشيات حزب الله وحركة أمل من جهة أخرى، لكن عاد الهدوء للمنطقة الممتدة بين ساحة الشهداء وجسر الرينج، بعد تمكن عناصر فوج المغاوير في الجيش ومكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي من إبعاد المتظاهرين إلى منطقة الصيفي من جهة، والشبان الذين تجمعوا تحت جسر الرينج (مناصرو حزب الله وحركة أمل) إلى الأحياء الداخلية لمنطقة خندق الغميق من جهة أخرى.

وخلال الاشتباكات كان هناك كر وفر بين المحتجين الذين يحتجون على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وبين مناصرين لحزب الله، بينما وقفت القوى الأمنية في الوسط منعا لأي احتكاك، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه المحتجون جولة جديدة من المظاهرات الغاضبة بهدف الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عمليّة في مجال مكافحة الفساد ووقف الانهيار الاقتصادي.