شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة فاندام .. حافظ على جسدك ممشوق بـ 6 فيديوهات "وأنت فى البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي جان كلود فاندام استطاع ان يستفيد بوقته في الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم الآن ووضع النجم الشهير البالغ من العمر ( 59 عاما ) كل تركيزه علي تسجيل مقاطع فيديو نشرها علي قناته الخاصة بموقع " يوتيوب "وهي تحتوي علي تمرينات رياضية لجسد قوي وممشوق بعيد عن تعرض الجسد للترهلات و زيادة الوزن بسبب التواجد بالمنزل لفترات طويلة بدون النشاط اللازم .

وقد لاقت مقاطع الفيديو التي نشرها علي " يوتيوب " إعجاب قطاع كبير من محبيه و عشاقه من مختلف الأعمار مؤكدين انهها تثير حماسها للقيام بهذه التمرينات علي طريقته املا في فقدان الوزن الزائد .

يذكر أن جون كلود فاندام يعد واحد من أهم وأشهر نجوم الأكشن في عالم هوليوود ، فقد بدء مسيرته الفنية عام 1979 ، و من أبرز الاعمال السينمائية التي قدمها " Beur sur la ville " و " Dragon Eyes " و " The Order " و " In Hell " و " Street Fighter " ، و غيرهم .

Advertisements