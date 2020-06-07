شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة فاندام .. حافظ على جسدك ممشوق بـ 6 فيديوهات "وأنت فى البيت" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي جان كلود فاندام استطاع ان يستفيد بوقته في الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم الآن ووضع النجم الشهير البالغ من العمر ( 59 عاما ) كل تركيزه علي تسجيل مقاطع فيديو نشرها علي قناته الخاصة بموقع " يوتيوب "وهي تحتوي علي تمرينات رياضية لجسد قوي وممشوق بعيد عن تعرض الجسد للترهلات و زيادة الوزن بسبب التواجد بالمنزل لفترات طويلة بدون النشاط اللازم .
وقد لاقت مقاطع الفيديو التي نشرها علي " يوتيوب " إعجاب قطاع كبير من محبيه و عشاقه من مختلف الأعمار مؤكدين انهها تثير حماسها للقيام بهذه التمرينات علي طريقته املا في فقدان الوزن الزائد .
يذكر أن جون كلود فاندام يعد واحد من أهم وأشهر نجوم الأكشن في عالم هوليوود ، فقد بدء مسيرته الفنية عام 1979 ، و من أبرز الاعمال السينمائية التي قدمها " Beur sur la ville " و " Dragon Eyes " و " The Order " و " In Hell " و " Street Fighter " ، و غيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة فاندام .. حافظ على جسدك ممشوق بـ 6 فيديوهات "وأنت فى البيت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.