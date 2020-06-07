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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لـ دينا حويدق مذيعة Cbc بعد إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
ويعد ظهور "دينا" هو الأول بعد إصابتها مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، حيث طمأنت الجمهور على حالتها الصحية، موضحة أن الأعراض التي تشعر بها بسيطة، كما أنها ستجري مسحة كورونا مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل.
تناولت الحلقة الحديث عن مشوار الفنان الراحل حسن حسني، من خلال لقاء مع الفنان هاني رمزي الذى روى كواليس عملهما سويا، والذكريات والمواقف التي جمعتهما.
كما حلت الفنانة صابرين ضيفة على البرنامج، عبر Skybe، لتتحدث عن كواليس مشاركتها في موسم رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80".
وكانت المذيعة دينا حويدق، المشاركة فى تقديم برنامج its show time المذاع على قناة cbc ، أعلنت عن اصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "شباب، لقد اجريت اختبار فيروس كورونا وأكتشفت أنها إيجابية.. برجاء اختبروا انفسكم إذا كنتم تعاملتوا معى خلال الأسبوع الماضى"
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