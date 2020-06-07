شكرا لقرائتكم خبر عن سنوب دوج لـ"الديلي ميل": سأشارك بالانتخابات لأول مرة لعدم تحملى رؤية ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل تقريراً مطولاً حول النجم سنوب دوج ومعارضته الشديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث نقل الموقع الشهير تصريحات سنوب دوج لأحد البرامج الإذاعية الذى عبر فيها عن رأيه تجاه الاحتجاجات الأمريكية التي اندلعت في الولايات المتحدة الأمريكية عقب مقتل جورج فلويد، حيث قال سنوب دوج بالنص بعد وصلة من الاتهامات للرئيس الأمريكي بأنه المسئول عن كل ما يحدث في البلاد بقوله : " لم أصوت أبداً في حياتي، ولكن أعتقد أن هذه المرة سأخرج وأصوت، لأنني لا أستطيع تحمل رؤية هذا الوغد في المكتب لمدة عام آخر!".



سنوب دوج

وعلى جانب آخر قال جو بايدن المرشح المنافس لـ ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم: "نحن على بعد 150 يومًا من يوم الانتخابات، ولم تكن المخاطر أعلى من ذلك أبدً.. علينا هزيمة دونالد ترامب، وبمجرد قيامنا بذلك، لن نعيد بناء هذا البلد فقط - سنقوم بتغييره سويا.. ساعدونا على تحقيق ذلك".

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ويواصل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، هجومه الحاد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، على الاقتصاد الأمريكي.

وفي وقت سابق، قال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم: "تم تحذير دونالد ترامب، لكنه فشل في الاستجابة"، متابعا: "بسبب فشل ترامب، فقد أكثر من 20 مليون أمريكي وظائفهم".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي الأسبق في التغريدة التي أرفق فيها مقطع فيديو، يتضمن إحصائيات تداعيات مرض كوفيد 19 عن الاقتصاد الأمريكي والوظائف، قائلا :"الأمريكيون الذين فقدوا وظائفهم دفعوا ثمن تجاهل ترامب للتحذيرات... ما كانت الأمور لتصل إلى هذا الحد لولا فشل ترامب في الاستجابة للتحذيرات".