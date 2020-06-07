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حقيقة إصابة المخرج شكرى أبو عميرة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد إصابة المخرج ‏الكبير شكرى أبو عميرة بفيروس كورونا المستجد، وهى الأخبار ‏التى نفاها المخرج نفسه فى تصريح لـ"الخليج 365".‏

 

شكرى أبو عميرة أوضح فى تصريحه أنه يعانى من حساسية فى ‏الصدر تجعله يشعر بصعوبة فى التنفس ويحتاج أحيانا إلى جهاز ‏تنفس صناعى، مؤكدا أن العرض ليس له علاقة بفيروس كورونا.‏

 

شكرى أبو عميرة مؤلف ومخرج مصرى شقيق المخرج مجدى أبو ‏عميرة، بدأ عمله الفنى فى الدراما التليفزيونية، بعد التحاقه بالعمل ‏داخل مبنى ماسبيرو، عندما ترك وظيفته بوزارة الخارجية للعمل ‏بالإخراج التليفزيوني.

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أخرج عددا كبيرا من البرامج المتميزة ‏والناجحة التى أثرى بها الشاشة منها برنامج يا تليفزيون يا، يسعد ‏صباحك، وجديد فى جديد، والنجدة 122 ، وتقلد عددا من ‏المناصب باتحاد الإذاعة والتليفزيون فكان رئيسا للتليفزيون ومديرا ‏للمنوعات بالقناة الثانية، وغيرها من المناصب وأخيرا رئيسا لاتحاد ‏الإذاعة والتليفزيون‎.‎

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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