شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إصابة المخرج شكرى أبو عميرة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
شكرى أبو عميرة أوضح فى تصريحه أنه يعانى من حساسية فى الصدر تجعله يشعر بصعوبة فى التنفس ويحتاج أحيانا إلى جهاز تنفس صناعى، مؤكدا أن العرض ليس له علاقة بفيروس كورونا.
شكرى أبو عميرة مؤلف ومخرج مصرى شقيق المخرج مجدى أبو عميرة، بدأ عمله الفنى فى الدراما التليفزيونية، بعد التحاقه بالعمل داخل مبنى ماسبيرو، عندما ترك وظيفته بوزارة الخارجية للعمل بالإخراج التليفزيوني.
أخرج عددا كبيرا من البرامج المتميزة والناجحة التى أثرى بها الشاشة منها برنامج يا تليفزيون يا، يسعد صباحك، وجديد فى جديد، والنجدة 122 ، وتقلد عددا من المناصب باتحاد الإذاعة والتليفزيون فكان رئيسا للتليفزيون ومديرا للمنوعات بالقناة الثانية، وغيرها من المناصب وأخيرا رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
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