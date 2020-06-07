شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إصابة المخرج شكرى أبو عميرة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد إصابة المخرج ‏الكبير شكرى أبو عميرة بفيروس كورونا المستجد، وهى الأخبار ‏التى نفاها المخرج نفسه فى تصريح لـ"الخليج 365".‏

شكرى أبو عميرة أوضح فى تصريحه أنه يعانى من حساسية فى ‏الصدر تجعله يشعر بصعوبة فى التنفس ويحتاج أحيانا إلى جهاز ‏تنفس صناعى، مؤكدا أن العرض ليس له علاقة بفيروس كورونا.‏

شكرى أبو عميرة مؤلف ومخرج مصرى شقيق المخرج مجدى أبو ‏عميرة، بدأ عمله الفنى فى الدراما التليفزيونية، بعد التحاقه بالعمل ‏داخل مبنى ماسبيرو، عندما ترك وظيفته بوزارة الخارجية للعمل ‏بالإخراج التليفزيوني.

Advertisements

أخرج عددا كبيرا من البرامج المتميزة ‏والناجحة التى أثرى بها الشاشة منها برنامج يا تليفزيون يا، يسعد ‏صباحك، وجديد فى جديد، والنجدة 122 ، وتقلد عددا من ‏المناصب باتحاد الإذاعة والتليفزيون فكان رئيسا للتليفزيون ومديرا ‏للمنوعات بالقناة الثانية، وغيرها من المناصب وأخيرا رئيسا لاتحاد ‏الإذاعة والتليفزيون‎.‎