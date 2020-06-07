صلاح عبدالله يوجه رسالة لأشرف زكي بعد خضوعه لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان صلاح عبدالله على الدعاء لنقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب، مؤخرًا.

وكتب عبدالله، تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،: "سلامة قلبك يا غالي، نقيبنا وأخونا الصغير وعشرة العمر دكتور أشرف زكي، عمل دعامتين في القلب وبقى زي الفل ومليون حمدالله على السلامة، يا بطل".

وأضاف عبدالله: " أشرف اللي عمره ماأتأخر عن حد خبى تعبه وإستمر في خدمة الكُل حتى عمل القسطرة، ربنا يخليك لبناتك ومراتك ولينا كلنا يادُعامة قلبن".

يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، كانت قد كشفت الخميس الماضي، عن خضوع الفنان أشرف زكي لعملية جراحية، وتركيب دعامة في القلب، وطمأنت الفنانة نهال عنبر الجمهور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على حالته الصحية.