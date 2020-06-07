آخرهم ابن محمد رمضان وشقيقته.. فنانون وذويهم تعرضوا للتنمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

"أنت مسلوع، إنتي تخينة، ودانك مطرطقة، إنتي حولة، صوتك تخين، إنتي سمرا".. أوصاف كثيرة يتداولها جمهور العديد من الفنانين في مصر والوطن العربي، ويعتقدون أن هذا من حقهم، ولكنها تؤثر بشكل سلبي على بعض الفنانين، وتسبب لهم أذى نفسي..

وفي هذا الصدد نرصد بعض حالات التنمر التي تعرض لها الفنانين، وتعليقات البعض منهم عليها..

ابن محمد رمضان

سخرت متابعة على الصفحة الخاصة بالفنان محمد رمضان من ابنه، بعد نشره صورة تجمعهما، وقالت: "أسود زي أبوه، المصيبة أن ماحدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها"، ليرد عليها رمضان: "أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط أن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل أن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".

بدرية طلبة

الفنانة الكوميدية بدرية طلبة، تحدثت من قبل عبر صفحتها بإنستجرام، عن تعرضها للتنمر، حينما كانت تقف على خشبة المسرح وشعرت بآلام ووقعت على المسرح، وسمعت أحد الجمهور يصفها بأنها "بتشِم"، مما دمرها نفسياً، خاصة أنها كانت مريضة بالغدة ووصل وزنها لـ 45 كيلو، واضطرت لاستئصال الغدة ذلك الوقت، وعانت لسنوات من نظرة الناس لها.

وقالت أنها بدأت تتأقلم مع الهالات السوداء، واستطاعت أن تغير وجهة نظر الناس فيما بعد، ودعمت حملة "أنا ضد التنمر".

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" قالت: "تعرضت للتنمر كتير، وأنا اتعرضت أمس للتنمر من قبل فتاة على فيس بوك قالت لي إنها تكرهني جدا، فقمت بالرد عليها وقلت لا يهمني تقييمك فهناك الكثير من الجماهير تعشقني".

وأضافت قائلة: "الله هو الخالق، لا أحد له قوة في اختيار شكله أو أهله أو عمله، اتقوا الله، لأن كما تدين تدان".

وفاء عامر

Advertisements

تعرضت أيضا الفنانة وفاء عامر للتنمر، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "من يتنمر على الآخرين فهو مريض نفسي، وأنا حزنت جدا من سخرية الجماهير من شكل إيمان أخت الفنان محمد رمضان، ووجهت تهنئة من خلال الخليج 365 لإيمان رمضان على زفافها".

الفنان أحمد فلوكس

تعرض الفنان أحمد فلوكس لحملة هجوم كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركته في فيلم الممر، الذي جسد فيه دور ظابط مصري بالقوات المسلحة واستشهد في نهاية الفيلم، فتوالت تعليقات السخرية والتهكم عليه منها: "‏الفنان أحمد فلوكس أول شهيد يقف دقيقة حداد على نفسه، ما كفاية أفورة، هو الشهيد أحمد فلوكس مش ها يرتاح في تربته شوية بقى".

- إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان

تعرضت إيمان رمضان، شقيقة الفنان المصري، محمد رمضان إلى تنمر واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد انتشار صور حفل زفافها، وسخر الكثيرون من لونها وملامحها، ولكنها تجاهلت ذلك، وتضامن معها الكثير من الفنانين.

الفنانة الاستعراضية دينا

تعرضت الفنانة دينا لهجوم عنيف عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشرها صور لها من أداء مناسك العمرة، وفوجئتن بتعليقات سلبية حتى ان البعض اتهمها بأن ذهابها هناك كان لغرض الزواج، ما اضطرها لغلق التعليقات ونفى فكرة الزواج من خلال فيديو نشرته عبر الانستجرام.

دينا الشربيني

تعرضت الفنانة دينا الشربينى لحملة قاسية من التنمر بعد انتشار صور لها من افتتاح إحدى دورات مهرجان الجونة، وسخر الكثيرون من ملابسها وملامحها وقلة وزنها، ما دفعها لإغلاق التعليقات على حساباتها، كما طالبت المصورين في حفل ختام المهرجان بإظهارها بشكل جيد.

أحمد حلمي

تعرض الفنان أحمد حلمي للتنمر من قبل زملائه في المدرسة، حسب قوله، الذين كانوا يصفوه بـ"أبو دمل تقيل وودان مطرطقة"، الأمر الذي جعله يشعر بالضيق، لكنه سرعان ما حول هذا الإيذاء النفسي إلى نجاح ضخم.