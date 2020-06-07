"أيام الشقاوة".. حمادة هلال ينشر صورة من الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان حمادة هلال صورة تجمعه بمجموعة من أصدقائه، في مرحلة الطفولة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق حمادة هلال على الصورة: "إحنا بتوع الزاوية الحمراء، أيام الشقاوة". Advertisements طرح الفنان حمادة هلال أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "جمالها"، بمشاركة منة عرفة. الأغنية من كلمات ماجد صبري، وألحان وتوزيع مادو صالح، والكليب من إخراج أحمد عاطف.

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