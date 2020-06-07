رانيا يوسف مع "الحمام" ومي عمر بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: أروى جودة نشرت الفنانة أروى جودة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس رياضية من داخل "الجيم". إيمان العاصي نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة تجمعها بابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أمام حمام السباحة. رانيا يوسف نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنسستجرام"، ظهرت فيها وسط "الحمام" خلال تواجدها في إحدى الدول الأوربية. سمية الخشاب نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أصفر، نالت الصورة إعجاب متابعيها. علا الفارس Advertisements نشرت الفنانة علا الفارس صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"اشتقنا للحياة". فيفي عبده شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر في الساحل الشمالي، وعلقت :"يا صباح الفل، الساحل الشمالي". كارولين عزمي نشرت الفنانة كارولين عزمي صورة تجمعها بـ"كلب"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". محمد الشرنوبي نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة قديمة تجمعه بأصدقائه، خلال إجازة الصيف الماضي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يارب الكورونا تخلص ونرجع الأيام واللمة الحلوة". مي عمر شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أحمر قصير. ميرنا جميل نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من أحد الأماكن الساحلية، وعلقت: "صيف 2019".

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