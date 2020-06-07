سارة درزاوي تهنئ محمود الليثي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة سارة درزاوي على تهنئة الفنان الشاب محمود الليثي بعيد ميلاده، الموافق، 12 يونيو الجاري. ونشرت سارة صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب ياليسو". وشاركت سارة مع الليثي مؤخرًا في مسلسل "ونسني"، الذي عرض رمضان الماضي 2020، ومن إخراج رامي رزق الله.

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