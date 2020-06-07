استفتاء الخليج 365| رمضان و"البرنس" يتفوقان ويسرا الأفضل و"اغلب السقا" يكتسح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

انتهى استفتاء "الخليج 365" لأفضل الأعمال الدرامية والبرامج الذي عرضت خلال شهر رمضان المنقضي.

وشارك في الاستفتاء الذي استمر ما يقرب من أسبوعين، حوالي 58 ألف مشارك.

وجاءت نتائج الاستفتاء كالتالي:

أفضل مسلسل درامي

نجح مسلسل "البرنس" في تصدر استفتاء موقع "الخليج 365"، فئة أفضل مسلسل ضمن الأعمال التي تم عرضها في رمضان 2020.

جاء المسلسل في المركز الأول محققًا نسبة تصويت وصلت لـ42%، من إجمالي الأصوات، بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية.

وحصل على المركز الثاني مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، بعد تحقيقه 36%؛ ليكون المركز الثالث من نصيب مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل، بنسبة بلغت 16% من إجمالي الأصوات.

أفضل ممثل دور أول

فاز الفنان محمد رمضان بجائزة أفضل ممثل دور أول، عن مسلسل البرنس، في استفتاء الخليج 365، بنسبة تصويت 41%.

وحل في المركز الثاني الفنان أمير كرارة، عن مسلسل الاختيار، بنسبة تصويت 36%.

أما في المركز الثالث فجاء الفنان يوسف الشريف، عن مسلسل النهاية، بنسبة تصويت 16%.

أفضل ممثلة دور أول

فازت الفنانة يسرا بجائزة أفضل ممثلة دور أول، عن مسلسل خيانة عهد، في استفتاء الخليج 365، بنسبة تصويت 35%.

وحلت في المركز الثاني الفنانة روجينا، عن مسلسل البرنس، بنسبة تصويت 30%.

أما في المركز الثالث فجاءت الفنانة دينا الشربيني، عن مسلسل لعبة النسيان، بنسبة تصويت 19%.

أفضل ممثل كوميدي

فاز الفنان حمدي الميرغني بجائزة أفضل ممثل كوميدي، عن مسلسلي "2 في الصندوق، وفلانتينو"، في استفتاء الخليج 365، بنسبة تصويت 38%.

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وحل في المركز الثاني الفنان بيومي فؤاد، بنسبة تصويت 32%.

أما في المركز الثالث فجاء الفنان أحمد فهمي، عن مسلسل رجالة البيت، بنسبة تصويت 16%.

أفضل مسلسل كوميدي

نجح مسلسل "بـ100 وش" في تصدر استفتاء موقع "الخليج 365"، فئة أفضل مسلسل كوميدي ضمن الأعمال التي تم عرضها في رمضان 2020.

جاء المسلسل في المركز الأول محققًا نسبة تصويت وصلت لـ36%، من إجمالي الأصوات، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين.

وحصل على المركز الثاني مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد وشيكو، بعد تحقيقه 30%؛ ليكون المركز الثالث من نصيب مسلسل "رجالة البيت" بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، بنسبة بلغت 16%.

أفضل مخرج

فاز المخرج محمد سامي عن مسلسل البرنس بالأفضل في رمضان 2020، في استفتاء الخليج 365، بنسبة تصويت 42%.

وحل في المركز الثاني المخرج بيتر ميمي بنسبة تصويت 37%، عن مسلسل الاختيار لأمير كرارة.

أما في المركز الثالث فجاء المخرج ياسر سامي بنسبة تصويت 15%، عن مسلسل النهاية، للفنان يوسف الشريف.

أفضل ممثلة دور ثان

فاز الفنانة جومانا عن مسلسل خيانة عهد بالأفضل في فئة "ممثلة دور ثان" في استفتاء الخليج 365، بنسبة تصويت 35%.

وحلت في المركز الثاني الفنانة سهر الصايغ بنسبة تصويت 20%، عن دوريها في النهاية وحب عمري.

أما في المركز الثالث فجاءت الفنانة رحاب الجمل بنسبة تصويت 20%، عن مسلسلي "2 في الصندوق" و"البرنس"

أفضل برنامج

فاز برنامج أغلب السقا بجائزة الأفضل في استفتاء الخليج 365، بنسبة تصويت 57%.

وحل في المركز الثاني برنامج "رامز مجنون رسمي" بنسبة تصويت 19%.

أما في المركز الثالث فجاء برنامج "خلي بالك من فيفي" بنسبة تصويت 15%.