محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
تحتفل الفنانة آمال رمزي، اليوم، بعيد ميلادها الـ81، إذ إنها من مواليد 6 يونيو 1939.
ونستعرض لكم بعض المعلومات من حياتها..
- ولدت في الإسكندرية باسم "كمالات عباس نسيم" وحصلت على دبلوم تجارة.
- بدأت في بداية الستينيات من خلال 3 أفلام في عام واحد هي: "حبي الوحيد، إشاعة حب، عنتر يغزو الصحراء".
- توالت أعمالها بعد ذلك إذ قدمت أكثر من 100 عمل.
- آخرها أعمال مسلسل الكبريت الأحمر مع الفنان أحمد صلاح السعدني.
- تزوجت من المخرج كمال صلاح الدين، وابتعدت عن الفن قليلا بسبب رغبة والدتها في أن تصبح ابنتها، أما.
- شاركت في مسرحية "البيجاما الحمراء" مع عادل إمام وسعيد صالح وعبدالمنعم مدبولي، على مسرح الريحاني.
- كشفت في حوار لها في مجلة أكتوبر أن شخصية الفنانة ماري منيب على عكس ما تظهر به في دور "الحماة"، إذ قالت: "لما كنت اشتكي من جوزي كانت تقول لي اتركي له مساحة من الحرية ولا تخنقيه بالغيرة العمياء، وسيعود لك ولبيته في النهاية".
- قالت في آخر ظهور لها في برنامج "أسرار الجمال" إن عدم مشاركتها في أعمال فنية يرجع إلى رسالة العمل، لأنها تفضل الأعمال التي بها رسالة.
- وأضافت: "قديما كانت شركة صوت القاهرة وقطاع الإنتاج يتابع الفنانين الذين لا يشتركون في أعمال ويوفرون لهم فرص، على عكس الوضع الحالي".
- وأكدت أن الفنان ليس "خيل حكومة" ويظل يعمل حتى وفاته.
كانت هذه تفاصيل خبر "تزوجت من مخرج.. وسبب ابتعادها مؤخرا".. معلومات عن آمال رمزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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