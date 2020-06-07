"تزوجت من مخرج.. وسبب ابتعادها مؤخرا".. معلومات عن آمال رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة آمال رمزي، اليوم، بعيد ميلادها الـ81، إذ إنها من مواليد 6 يونيو 1939.



ونستعرض لكم بعض المعلومات من حياتها..

- ولدت في الإسكندرية باسم "كمالات عباس نسيم" وحصلت على دبلوم تجارة.

- بدأت في بداية الستينيات من خلال 3 أفلام في عام واحد هي: "حبي الوحيد، إشاعة حب، عنتر يغزو الصحراء".

- توالت أعمالها بعد ذلك إذ قدمت أكثر من 100 عمل.

- آخرها أعمال مسلسل الكبريت الأحمر مع الفنان أحمد صلاح السعدني.

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- تزوجت من المخرج كمال صلاح الدين، وابتعدت عن الفن قليلا بسبب رغبة والدتها في أن تصبح ابنتها، أما.

- شاركت في مسرحية "البيجاما الحمراء" مع عادل إمام وسعيد صالح وعبدالمنعم مدبولي، على مسرح الريحاني.

- كشفت في حوار لها في مجلة أكتوبر أن شخصية الفنانة ماري منيب على عكس ما تظهر به في دور "الحماة"، إذ قالت: "لما كنت اشتكي من جوزي كانت تقول لي اتركي له مساحة من الحرية ولا تخنقيه بالغيرة العمياء، وسيعود لك ولبيته في النهاية".

- قالت في آخر ظهور لها في برنامج "أسرار الجمال" إن عدم مشاركتها في أعمال فنية يرجع إلى رسالة العمل، لأنها تفضل الأعمال التي بها رسالة.

- وأضافت: "قديما كانت شركة صوت القاهرة وقطاع الإنتاج يتابع الفنانين الذين لا يشتركون في أعمال ويوفرون لهم فرص، على عكس الوضع الحالي".

- وأكدت أن الفنان ليس "خيل حكومة" ويظل يعمل حتى وفاته.