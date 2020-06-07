فيديو : ميغان ماركل تخرج عن صمتها بعد مقتل فلويد ..ماذا قالت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يونيو 2020 01:43 صباحاً - بعد أكثر من أسبوع على مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأميركية.خرجت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري،التي تعيش حاليا مع زوجها في أمريكا ، عن صمتها .

وتحدثت ميغان عبر الفيديو إلى طالبات مدرسة "Immaculate Heart" في لوس أنجلوس، حيث درست حين كانت طالبة.

وأحدث مقتل فلويد حركة احتجاج تاريخية في الولايات المتحدة تمثلت في نزول مئات الآلاف إلى الشوارع يوما بعد آخر، تنديدا بالعنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة.

ونقل موقع "سكاي نيوز" البريطاني عن ميغان قولها في رسالتها "ما حدث في مينيابوليس مدمر للغاية".

وأضافت "كنت قلقة بشأن التعليق عن الحادث، لكنني أدركت أن الخطأ الوحيد هو عدم قول أي شيء".

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وتابعت "لأن حياة فلويد مهمة وحياة تايلور مهمة وحياة فيلاندو كاستيل مهمة وحياة تامير راس مهمة.."، في إشارة إلى أناس آخرين لقوا حتفهم على أيدي الشرطة الأميركية بسبب العنصرية.

وأردفت قائلة "أنا آسفة.. أنا آسفة للغاية لأنكم ستكبرون في عالم حيث لا يزال هذا الأمر موجودا".

ولفتت ماركل إلى أن العنصرية يجب أن تصبح "درسا في التاريخ للطلاب وليس واقعا يعيشونه".

وخاطبت فيرسالتها الطالبات "خلال الأسابيع القليلة الماضية، كنت أعتزم أن أوجه إليكن بضع كلمات بمناسبة التخرج، لكن وكما رأينا جميعا خلال الأسبوع الماضي، ما يحدث في بلدنا وفي ولايتنا وفي مدينتنا لوس أنجليس مدمر تماما". ووالدة ميجان أمريكية من أصل إفريقي ووالدها أبيض.

واستدركت "أول شيء أريد أن أقوله هو أنني أشعر بالأسف، أشعر بأسف شديد لأنكن تنشأن في عالم لا يزال يشهد هذه الأمور".