أنجلينا جولي تدعم حقوق الملونين بتبرعها بمبلغ 200 ألف دولار وتدعو لمواجهة العنصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يونيو 2020 01:43 صباحاً - فجرت حادثة مقتل جورج فلويد مختنقاً بركبة شرطي عنصري المدن الأمريكية بمظاهرات رافضة لعنصرية الشرطة ضد السود،وخلقت حملة "حياة السود مهمة" لدرجة تغيير عمدة واشنطن إسم شارع 16 المواجه للبيت الأبيض إلى إسم الحملة " حياة السود مهمة" "Black Lives Matter " ،والنجمة العالمية وسفيرة النوايا الحسنة للاجئين أنجلينا جولي المعروفة بدعمها للعدالة والمساواة دعمت الحملة عملياً لا بالقول والكلام والمظاهرات فقط،فكشفت عن تبرعها ب 200 ألف دولار أميركي لصالح الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين،ونشرت صورة لأيدي ملونة مرتفعة معاً ضد العنصرية ،قائلة: " لايمكن تغيير كل شيء إلا بالمواجهة،في حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام".

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وهذا ليس تبرعاً كبيراً ،حيث تبلغ ثروة أنجلينا جولي الصافية حسب تقرير نشره موقع "نيتورث" الشهير لعام 2020 إلى حوالي 100 مليون دولار .

وقالت أنجلينا جولي في بيان لها تناقلته معظم وسائل الإعلام "لا يمكن التسامح مع التمييز والعنصرية للإفلات من العقاب أو تفسيره أو تبريره ".

وتمنت جولي، تصحيح الأخطاء الموجودة في المجتمع الأميركي، معلنة دعمها المعنوي والمادي للجمعية لتحقيق المساواة العرقية بين الملونين والبيض،ودعت إلى إصلاح تشريعي وقانوني عاجل لتحقيق العدالة الإجتماعية للملونين، وهذا ليس بغريب على أنجلينا جولي، اذ من المعروف عنها انسانيتها الكبيرة،وتبرعها بملايين الدولارات للاجئين ومدارس الفقراء حول العالم بما فيهم اللاجئين السوريين.

وقال مصدر مقرب،إن مشاعر إنجلينا جولي مع عائلة جورج فلويد،وإنها منذ سنوات تربي أولادها الستة على العدالة الإجتماعية،وأجرت محادثات صعبة معهم حول المساواة العرقية في السنوات الماضية.

من جهة أخرى احتفلت أنجلينا جولي مؤخراً بعيد ميلادها الـ 45،وحيدة بعد طلاقها العاصف من زوجها النجم العالمي براد بيت عام 2016،ورغم استئناف علاقتهما مجدداً كأصدقاء فقط لاغير،وقد التقيا واحتفلا معاً بشهر مايو-أيار الماضي بعيد ميلاد ابنتهما "شيلوه" الرابع عشر في قصر براد بيت الفاخر بلوس أنجلوس.

وفي عام 2019 اعترفت أنجلينا جولي بأن طلاقها من براد بيت الذي كانت تحبه جداً دمرها نفسياً،وتعرضت على إثره لمشاكل صحية كثيرة.

وكان من بين معايديها النجم العالمي جوني ديب الذي نشر صورة له برفقتها بالأبيض والأسود من فيلمهما الشهير"The Tourist"،في أحد حساباته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي،معلقاً على الصورة : " عيد ميلاد سعيد أنجلينا جولي".

وسبقته النجمة الأسترالية العالمية كيت بلانشيت إلى معايدتها أيضاً عبر صورة لها تعانق أنجلينا جولي بحرارة في أحد المهرجانات السينمائية ،وكتبت معايدة مباشرة لها قالت لها فيها: "عيد ميلاد سعيد".

ويعد فيلم :"Maleficent: Mistress of Evil" آخر أعمال أنجلينا جولي السينمائية،وهو تتمة لجزئه الأول الذي تم إنتاجه عام 2014 وحقق نسبة مشاهدة قياسية حول العالم وإيرادات بلغت أكثر من 759 مليون دولار.