فيديو .. لطيفة تكشف تفاصيل أحدث أغانيها للشمس

كشفت الفنانة لطيفة تفاصيل أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم للشمس، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشرت لطيفة فيديو، وعلقت عليه بكلماتالأغنية قائلة: مازال عندي حب بيه نعيش و جوانحي مازال فيهم ريش، ومن المقرر طرح أغنية للشمس قريبًا عبر قناة لطيفة لرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، بالإضافة إلى جميع المنصات الالكترونية، وهي من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي.
يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان ملكة بيك، وهو من إخراج عادل جمال، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع مونتي، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر مواقع السوشيال ميديا.
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