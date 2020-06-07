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فيديو .. روتانا تطرح أحدث أغنياتها سلام من السعودية

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طرحت قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم سلام من .

 

وأغنية سلام من السعودية من كلمات عبد الله

أبو راس، وألحان  أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس.

 

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يذكر أن أغنية سلام من السعودية غناء باقة لامعة من

نجوم الوطن العربي، وهم: محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، أصيل ابوبكر، رابح صقر، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، ماجد المهندس.

 

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