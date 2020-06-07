فيديو .. روتانا تطرح أحدث أغنياتها سلام من السعودية

طرحت قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم سلام من السعودية. وأغنية سلام من السعودية من كلمات عبد الله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس. أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس. Advertisements يذكر أن أغنية سلام من السعودية غناء باقة لامعة من نجوم الوطن العربي، وهم: محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، أصيل ابوبكر، رابح صقر، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، ماجد المهندس. نجوم الوطن العربي، وهم: محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، أصيل ابوبكر، رابح صقر، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، ماجد المهندس.

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