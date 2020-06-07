أحمد جمال يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

وجه الفنان أحمد جمال رسالة لطلاب الثانوية العامة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرح أحمد جمال رسالة قائلًا: ببارك لكل الطلاب اللي نجحوا سواء من ٣ اعدادي او ١ و ٢ ثانوي مبرووك ومليون مبرووك سنة صعبة وعدت على خير نقفل عليها خلاص.

و عقبال طلبة ٣ ثانوي حبايبي اللي

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بدعيلهم من كل قلبي انهم يعدوا السنة دي على خير لأن حقيقي الأزمة صعبة عالكل و تكون قرارات السيد الوزير بكره ان شاء الله كلها في صالحهم و اخيرًا بقى طلاب الجامعات سواء اللي عندهم ابحاث او اللي اخر سنة وعندهم امتحانات الله يعينكم و يكلل تعبكم وصبركم بالنجاح والتخرج ان شاء الله معلش الحياة صعبة في كل مراحلها سواء في الدراسة او بعد التخرجبس افتكروا دايما ان كل حاجة بتعدي و كل واحد يحمد ربنا على نعمة ابوه و امه و صحته و صحة اسرته دول اهم حاجةو اي حاجة بعد كده تهون .. ربنا يوفقكم جميعًا.

يذكر أن الفنان أحمد جمال طرح مؤخرًا كليب احنا مش بتوع حداد، والأغنية من كلمات محمد طارق، وألحان أحمد جمال، وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر موقع يوتيوب.