أحمد جمال يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

وجه الفنان أحمد جمال رسالة لطلاب الثانوية العامة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وصرح أحمد جمال رسالة قائلًا: ببارك لكل الطلاب اللي نجحوا سواء من ٣ اعدادي او ١ و ٢ ثانوي مبرووك ومليون مبرووك سنة صعبة وعدت على خير نقفل عليها خلاص.
و عقبال طلبة ٣ ثانوي حبايبي اللي
بس افتكروا دايما ان كل حاجة بتعدي و كل واحد يحمد ربنا على نعمة ابوه و امه و صحته و صحة اسرته دول اهم حاجة
و اي حاجة بعد كده تهون .. ربنا يوفقكم جميعًا.
يذكر أن الفنان أحمد جمال طرح مؤخرًا كليب احنا مش بتوع حداد، والأغنية من كلمات محمد طارق، وألحان أحمد جمال، وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر موقع يوتيوب.
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