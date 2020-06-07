يلتقي المطرب اللبناني وائل كفوري مع جمهوره أونلاين يوم الخميس 11 يونيو بحفل غنائي يبث مباشرة في تمام التاسعة مساء عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. ويأتى حفل وائل كفورى ضمن حفلات موسم الصيف التى يحييها نجوم الغناء والطرب العرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات فى ظل انتشار يحييها نجوم الغناء والطرب العرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وائل كفوري يلتقي بجمهوره أونلاين الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.