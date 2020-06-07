فن ومشاهير

وائل كفوري يلتقي بجمهوره أونلاين الخميس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

يلتقي المطرب اللبناني وائل كفوري مع جمهوره أونلاين يوم الخميس 11 يونيو بحفل غنائي يبث مباشرة في تمام التاسعة مساء عبر

صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

ويأتى حفل وائل كفورى ضمن حفلات موسم الصيف التى

يحييها نجوم الغناء والطرب العرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات فى ظل انتشار .
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وائل كفوري يلتقي بجمهوره أونلاين الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا