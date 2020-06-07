كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هالة صدقي لـ"الخليج 365 الفني": استمدت شخصيتي في "لية لا" من والدتي ..ومجتمعنا لايتقبل فكرة استقلال البنات "حوار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

*أول ماجذبنى للمشاركة في "لية لا" وجود مريم نعوم ومها أبو عوف.

*استمدت شخصيتي في "لية لا" من والدتي لأنها كانت صعبة معايا.

*ما فعلته أمينة خليل في "لية لا" لا يتقبله المجتمع.

*كورونا أثرت على بعض المشاهد في "لية لا".

*نصيحتي لكل أم إنها تقرب من بناتها لأن البنات غير الأولاد.

إضافة في كل عمل فني تشارك فيه، متمكنة في تقديم جميع الأدوار سواء الكوميدي أو التراجيدي، صاحبة رصيد كبير من الأدوار المتنوعة، تطل علينا حالياً بمسلسل "لية لا"، حيث تلعب دور الأم المتشددة على بناتها.

أجري "الخليج 365 الفني" حوارا خاص مع الفنانة هالة صدقي، وتحدثت فيه عن الأشياء التى جذبتها للمشاركة في مسلسل "لية لا"، أوجه الشبه بينها وبين شخصيتها في المسلسل، كيف أثر فيروس كورونا على مشاهد العمل، وغيرها من الأمور المتعلقة بالمسلسل.

في البداية ..ما الذي جذبك للمشاركة فى مسلسل لية لا؟

هناك عدة عوامل جذبتني للمشاركة في مسلسل "لية لا"، أولها هو أن العمل مكتوب على يد الكاتبة مريم نعوم، ومن إخراج مها أبو عوف، ثانيا فريق العمل جميعه شباب ولم اتعامل معاهم من قبل فكانت تجربة جميلة إني اشتغل معاهم، ثالثاً شركة إنتاج جديدة لم تنتج أعمال كثيرة، فكنت حابة أنى اشجعهم وأكون معاهم.

ما أوجه التشابه بين شخصيتك في المسلسل والحقيقة؟

أنا استمدت شخصيتي في المسلسل من والدتي لأنها كانت صعبة معى، إلى حد ما شخصيتي في الحقيقة شديدة مع ابنتي ولكن أنا صاحبتها رغم إنها مازال عمرها 11 عاما فقط.

ما تعليقك على ما فعلته أمينة خليل"عاليا" ..وهل تري أنه يخالف عادات وتقاليد المجتمع الشرقي؟

هى الذي فعلته "عاليا" صح وخطأ في نفس الوقت، ففكرة الاستقلال شيء جميل، ولكن نحن في مجتمع شرقي يرفض استقلال البنات ولا يتقبله، ولابد أن نحترم عادات وتقاليد مجتمعنا

هل تابعت ردود أفعال الناس بعد عرض "لية لا"؟

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بالفعل تابعتها والردود كانت قوية جداً وغير متوقعة، فالمسلسل أصبح تريند جوجل بعد عرض ثلاثة حلقات فقط منه، وهذا الشيء أسعدني جدا إن الناس اهتمت وشاهدت العمل.

رأيك فى عرض المسلسل على منصة إلكترونية ؟

كنت في البداية متخوفة من عرض المسلسل على منصة إلكترونية، ولكن بعد ردود أفعال الناس شعرت بسعادة وراحة كبيرة، لم أتوقع كمية المشاهدات التى حصل عليها المسلسل في أول ثلاثة حلقات.

هل كان من الأفضل من وجهة نظرك أن يعرض المسلسل في السباق الرمضاني ؟

لا الأفضل له عرضه خارج السباق الرمضاني، وهذا لأن هناك الكثير من الأعمال الجيدة تظلم بسبب كثرة الأعمال في رمضان، فأنا لم اتابع غير مسلسلين فقط، بالإضافة إلى أن المسلسل ليس مناسب لأجواء رمضان، فهذا التوقيت مناسب جداً وأنا سعدت به.

كيف كان التعاون مع نجوم مسلسل "لية لا" ..خاصة وأنه أول تعاون يجمعك معهم؟

سعدت جداً بالتعاون مع وجوه جديدة رغم وجود اختلاف بين أفكارهم وبين أفكار جيلنا، الذي كانت قريبة مني هي الفنانة شيرين رضا، ولكن التعاون كان في منتهي الراحة والجمال والفضل يرجع إلى المخرجة مها أبو عوف.

ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟

معظم المشاهد كانت صعبة لأنها تعتمد بشكل كبير على الإحساس، بالإضافة إلى ظروف التصوير كانت قاسية جداً علينا، سواء أنا كنت عاملة عملية في عيني أو شيرين رضا كانت قدميها مكسورة، ولكن الحمد لله المسلسل طلع بشكل جيد جداً وأعجب به الجمهور.

هل أزمة كورونا أثرت على مشاهد المسلسل؟

بالفعل أثرت بشكل كبير، سواء على معنوياتنا أو على بعض المشاهد، على سبيل المثال مشهد "كتب الكتاب"، كان من المقرر تصويره في مسجد، ولكن لظروف "كورونا"، تم تغيير المكان.

في نهاية حديثنا .. وجهى رسالة لكل أم متشددة تجبر بناتها على الزواج ؟

أحب أقول لكل أم متشددة لا الشدة هتنفع ولا إنك تستهيني بابنتك، لابد أن تكوني صديقتها وتركزى معها بشكل كبير وتحتويها لأن البنت تختلف عن الولد تماماً.