أحلام في جلسة تصوير ساحرة ببصمة زهير مراد و بفقدان ملحوظ في الوزن

خضعت الفنانة الإماراتية أحلام لجلسة تصوير جديدة بإطلالة جذابة وساحرة من تصميم العالمي زهير مراد. وظهرت أحلام في جلسة التصوير بفستان مطرز من اللون الوردي وسط ديكو يتميز بالفخامة. ولاحظت أحلام في الصور بفقدانها للكثير من الوزن، مع رفع شعرها ووضع مكياج من اللون مشتقات الوردي. يشار إلى أنه تم إلغاء حفل أحلام الذي كان من المقرر إقامته منتصف مارس الماضي في السعودية بمشاركة عبد الله الرويشد ومساعد البلوشي، بسبب فيروس كورونا. Advertisements قد يهمك ايضاًً: شريهان تثير قلق الجمهور بتغريدة غامضة وأحلام تعلق أمل بوشوشة تتعرض للتهكم من أحلام مستغانمي

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