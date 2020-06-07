كواليس تصوير جميلة عوض لإعلانها الجديد

نشرت الممثلة جميلة عوض صورا من كواليس تصوير حملتها الدعائية الجديدة، ووظهرت جميلة وهي تركب على موتوسيكل تاركة شعرها مموج وترتدي بنطلون Ripped Jeans، وجاكيت جينز واسع Oversized مع نظارة شمسية صغيرة.
ذكر أن جميلة عوض عُرض لها مؤخرا فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وقدمت "جميلة" خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث جسدت شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.
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