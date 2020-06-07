شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى بعد قرار منع ظهورها: ألتزم الصمت بأمر نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة ريم البارودى على قرار المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بمنع عدد من الإعلاميين من الظهور على الشاشة إلا بعد حصولهم على ترخيص من نقابة الإعلاميين، وقالت إنها تلتزم الصمت بأمر من نقابة المهن التمثيلية التى تنتمى إليها وتلتزم بالقرار. وقرر المجلس منع ظهور ريم البارودى التى تقدم برنامج شارع النهار على شاشة قناة النهاربجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام أو لحين تقنين أوضاعها بنقابة الإعلاميين بالقيد فى جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة. Advertisements يذكر أن هذه القرارات تأتى بناء على قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون تنظيم نقابة الإعلاميين، وكذلك لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، وأيضا لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة.

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