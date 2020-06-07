شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تناقش مشاكل البنات وحرية المرأة الثلاثينية في "لية لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الأولى والثانية من مسلسل "لية لأ" للفنانة أمينة خليل بهروب "عاليا" من حفل عقد قرانها، وخروجها عن المألوف والمعتاد عليه مع عائلتها، لكى ترفض وتقول لأ لأول مرة ورفضها للزواج، وتوالت أحداث الحلقة بشجار بين هالة صدقى التى تجسد دور والدة "عاليا" أمينة خليل، بسبب هذا الأمر وحبسها فى المنزل ومنعها للذهاب إلى العمل.

وتوالت الأحداث بمحاولة "عاليا" المشاركة فى إحدى المسابقات العالمية وحين فوزها يتم سفرها لمنحة بإحدى جامعات إنجلترا لكى تبحث عن ذاتها ولكن من ضمن شروط هذه المسابقة هو أن تكون مستقلة عام كامل فى منزل لوحدها.

وتناقش أمينة خليل مشاكل البنات من تقييد أسرهم وتحكم الآباء في زمام أمور الجيل الأصغر، حتى تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، وتدخل فى مواجهة عنيفة مع والدتها.

والمسلسل اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.

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يشار إلى أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلاً كبيرًا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.