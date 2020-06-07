شكرا لقرائتكم خبر عن مساء الخير.. أحمد حلمى يوجه رسالة إلى جمهوره: فات الكتير.. ما باقى إلا القليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد حلمى على توجيه رسالة تفاؤلية إلى متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل، قائلا: "مساء التفاؤل.. فات الكتير.. ماباقي إلى القليل".

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ونشر الفنان أحمد حلمي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، معلقا عليها قائلا: "مساء التفاؤل.. فات الكتير.. ماباقي إلى القليل".

وفي وقت سابق، شارك النجم أحمد حلمي جمهوره صورة طريفة خلال ركوبه السيارة، حيث ارتدى كمامة ونظارة وجاكت، كما حرص على تغطية رأسه بالكامل، رغم من ارتفاع درجات الحرارة، وكتب فى تعليقا على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام": "بوليس الكورونا".

واعتاد أحمد حلمى، خلال الفترة الأخيرة على نشر صور وفيديوهات طريفه عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، لتشجيع المصريين للبقاء فى المنزل والالتزام بقيود التباعد الاجتماعى والحجر الصحى، للحد من نمو الفيروس التاجى.

ويشار إلى أنه فى سرية تامة، يقدم النجم أحمد حلمى الجزء الثانى من فيلمه الشهير "عسل أسود"، على خشبة المسرح، الذى يعود للوقوف على خشبته بعد غياب 20 عامًا، حيث اختار حلمى "عسل أسود" لتقديمه واستكمال أحداثه، بعد النجاح الكبير الذى حققه الفيلم منذ عرضه عام 2010 خاصة أن أحمد حلمى يعتبره الأهم فى مشواره.

ويجرى صناع المسرحية التحضيرات الأولى واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة، وسيكونون الذين شاركوه بطولة الفيلم، وذلك قبل تحديد موعد إجراء البروفات خلال الفترة المقبلة.