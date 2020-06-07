بن أفليك ومات ديمون بباقة زهور مع أبنائهما من أجل أحد الضحايا السود فى أمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجمان بن أفليك ومات ديمون على التواجد معاً بصحبة أطفالهما أثناء حمل باقة من الزهور، وذلك على شرف برونا تايلور في عيد ميلادها السابع والعشرين، وهي الطبيبة التي تعرضت للقتل في شهر مارس الماضى على يد الشرطة الأمريكية في حادث عنصري بعدما تم إطلاق النار عليها من قبلهم أثناء حادث تفتيش لمنزلها، وبعدما تأخرت في فتح الباب قامت الشرطة بإطلاق الرصاص عليها فور رؤيتها.

بن افليك ومات ديمون وشارك المخرج والممثل الحاصل علي جائزة الأوسكار في المظاهرات المناهضة للعنصرية في لوس أنجلوس بعد مقتل جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة، وظهر أفليك بدون كمامة رغم تفشي فيروس كورونا وصعوبة التباعد الاجتماعي في ظل المظاهرة. Advertisements

بن افليك ومات ديمون وشارك بن أفليك في المظاهرة صديقته آنا دي أرماس والتي كانت أكثر وعيا منه وحرص على سلامتها، حيث لم يمنعها حماسها للمشاركة في المظاهرة من ارتداء الكمامة في ظل تفشي فيروس كورونا في أمريكا والعالم.

بن افليك ومات ديمون يذكر أن آخر أعمال أفيلك كان فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.

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