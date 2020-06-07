شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يجتمعون على حب "الأناناس".. أبرزهم روبرتس وإمبروسيو وكولبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعي نجوم العالم لتناول الفواكه التي تمدهم بالطاقة لتكون جزءًا من روتين طعامهم، وواحدة من هذه الفواكه هي الأناناس التي كشف عدد هائل من النجوم أنهم من عشاقها، سواء بالتناول بانتظام أو بالتقاط الصور خلال تناولها .



ايما وربرتس

تأتي في المقدمة النجمة العالمية إيما روبرتس التي ظهرت العديد من المرات وهي تتناول مشروب الأناناس خلال استمتاعها بوقتها تحت إشاعة الشمس، كذلك النجمة والسوبر موديل الشهيرة السندرا أمبروسيو التي ظهرت بعدد كبير من الصور وهي تتناول الأناناس والتي تعتبره فاكهتها المفضلة كونه يساعد علي حرق الدهون وأمبروسيو تحافظ دائما رشاقة جسدها كونها واحدة من أهم عارضات الأزياء في العالم.



السندرا امبروسيو

كذلك النجمة العالمية آنا كوندريك التي ظهرت باحدي جلسات التصوير التي اعتمدت فيها علي "الأناناس " فظهرت بالصور وهي ممسكة بثمرة الأناناس بينما حافظت كوندريك علي إطلالتها البسيطة والمميزة.

كما ضمت قائمة النجوم العاشقين للأناناس كل من شاي ميتشل وأوليفيا كولبو والممثل الأمريكي جاك بوريلي وApril Love Geary وجيم بارسنز وجيني بوشار وكايلين لوري والمغني جيسي مكارتني ونجم الراب Swae Lee وديمي روز وغيرهم.



Swae Lee



المغني جيسي مكارتني

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آنا كوندرييك



اوليفيا كولبو 2



اوليفيا كولبو



جاك بوريلي



جيم بارسنز



جيني بوشار



ديمي روز