شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. يسرا تسترجع ذكرياتها فى روما: لا أستطيع الانتظار للعودة إلى هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة يسرا على صفحتها الخاصة بـ"إنستجرام" صورة أثناء زيارتها لروما العام الماضى، معلقة عليها: "هذا الوقت من العام الماضى بروما لا أستطيع الانتظار للعودة إلى هناك آمل قريبا.. أرسل حبى إلى إيطاليا والشعب الإيطالى وللعالم أجمع، نحن جميعا فى هذا معا ومعا سنتغلب على هذا، وأتمنى لكم جميعا البقاء بأمان".

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من ناحية أخرى، قالت الفنانة يسرا قبل بدء تصوير مسلسلها "خيانة عهد" عندما ظهر فيروس كورونا لم أفكر لحظة فى الاعتذار عن تكملة المسلسل، واعتبرت أن المسلسل مهمة رسمية، فالفنان مثله مثل موظف البنك أو صاحب الفرن، فطالما ورائى الكثيرون الذين يأكلون العيش من هذه المهنة فلا مجال للاعتذار، وقد تم عمل جميع الاحتياطات من جانب شركة الإنتاج.

وتم تخفيض عدد فريق العمل وراء الكاميرا النصف تقريبًا، حيث أصبح 150 شخصًا فقط، كما كان هناك فريق عمل متكامل يقوم بالكشف علينا فى فترات متقاربة، ويتم التطهير والتعقيم لكل شىء بشكل دورى، أما أنا فقد عشت على فيتامين سى، وكنت أتغرغر كل ساعة تقريبًا.

وعن الحظر المنزلى قالت لم يكن عندى أى مشكلة بسبب الحظر المنزلى عقب انتهاء المسلسل، فأنا بيتوتية بطبعى طالما لم يكن هناك عمل أحب أن أجلس فى المنزل، وأتمنى أن يتمتع الجميع بتلك الفترة بالتقرب من عائلتهم وأولادهم وأزواجهم، فتلك الفترة جعلتنا نشعر بكم النعم الذى أنعم الله علينا بها، وأول شيءٍ سوف أفعله عندما تنتهى الكورونا "هبوس كل أصحابى".