شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام من حمام السباحة: خليك متحفز ومركز "اللى جى طلق حى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم محمد إمام على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة وهو داخل حمام السباحة، معلقا: "خليك متحفز خليك مركز خليك متفائل اللى جى طلق حى"، وهى دعوة للتفاؤل وعدم اليأس والاستعداد القادم الذى سيكون أفضل بإذن الله.

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يذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية هو مشاركته فى بطولة فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من: فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام، بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى، وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته كل من: ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وإخراج حسين المنباوى.